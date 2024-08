Fiamme in un appartamento a Roma: salvata una donna di 64 anni

Alle ore 05.40 circa di questa mattina, 17 agosto 2024, la Sala operativa del comando di Roma ha inviato due Squadre VVF 12/A e 3/A con l’ausilio di una Autobotte, dell’Autoscala e del Carro Autoprotettori per un incendio di un appartamento al primo piano di un palazzo di quattro piani in Via Salvador Dalì.

Fiamme in un appartamento a Roma questa mattina: salvata una donna di 64 anni

Il personale VF giunto sul posto, è intervenuto immediatamente all’interno dell’appartamento ormai invaso dalle fiamme e dal fumo, traendo in salvo l’inquilina, una donna di 64 anni, che riportava diverse gravi ustioni, affidandola poi alle cure del 118 e per l’immediato trasporto all’Ospedale S. Eugenio.

Una volta domato l’incendio, l’appartamento è stato dichiarato completamente inagibile. Sul posto anche le forze dell’ordine.