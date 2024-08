La Sapienza si conferma in vetta alla classifica Academic Ranking of World Universities, pubblicata il 15 agosto 2024 a cura dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150.

La Sapienza prima università italiana nel ranking Arwu di Shanghai 2024 e unica tra le top 150 al mondo

“Si rinnova il tradizionale appuntamento di ferragosto con la classifica Arwu di Shanghai e Sapienza anche quest’anno conferma il primato tra le università italiane – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – Per il 3° anno consecutivo il nostro Ateneo si colloca tra le prime 150 università a livello mondiale, segno del prestigio di cui gode a livello internazionale, soprattutto grazie alla capacità di produrre ricerca scientifica di qualità in tutti gli ambiti disciplinari”.

Arwu considera le migliori 1000 università mondiali su 2500 censite e circa 18.000 stimate al mondo. I parametri di valutazione sono 6: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi parametri sono poi correlati con lo staff accademico, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%).

Per le prime 100 università della classifica di Shanghai sono esplicitati la posizione e il punteggio secondo i parametri utilizzati. Le altre sono suddivise in gruppi da 50-100.

A livello globale, il primo posto della classifica è occupato da 22 anni dall’Università di Harvard, mentre la Stanford University e il MIT detengono rispettivamente la seconda e la terza posizione.

Il 2024 è stato un anno di grandi risultati per la Sapienza sotto il profilo del piazzamento nei ranking internazionali. La classifica per ambiti disciplinari dell’agenzia QS, pubblicata il 10 aprile 2024, ha nuovamente collocato la Sapienza al 1° posto a livello mondiale in Classics & Ancient History, con altri due primati italiani nelle aree tematiche Arts & Humanities” e “Natural Sciences”. La Sapienza è l’unica università italiana a vantare un primo posto assoluto a livello internazionale ed è l’ateneo italiano più rappresentato con 47 materie.

Anche l’edizione 2025 della classifica QS World University Rankings, resa pubblica il 4 giugno 2024, colloca la Sapienza al 132° posto nel mondo. Il miglior risultato mai ottenuto in questa classifica che posiziona quindi l’Ateneo al top delle università generaliste.

Vedi la classifica: ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities