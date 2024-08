Ciampino, smaltimento rifiuti “fai da te”: multato

Immediatamente individuato e prontamente sanzionato un cittadino italiano che, arrivato all’isola ecologica di via Lucrezia Romana e trovata “chiusa per ferie”, ha ben pensato di abbandonare i rifiuti che ormai aveva caricato in auto e non voleva sicuramente riportare a casa, direttamente sulla strada all’ingresso della discarica. Ed ecco qua che la vecchia sedia di plastica diventa “ornamento” della strada pubblica.

L’intervento della Polizia Locale

Il trasgressore, però, non aveva certo fatto i conti con un “potenziato” sistema di videosorveglianza finalizzato proprio alla tutela dell’area antistante l’isola ecologica gestita da Ambiente S.p.A. che, proprio negli anni precedenti durante lo stesso periodo, si era di fatto trasformata in un vero e proprio centro di raccolta “spontaneo” di rifiuti. Da ciò l’intervento dei poliziotti municipali dell’Unità Operativa della Polizia Ambientale, diretti dal Vice Comm. Paola MORGIA, che sono immediatamente intervenuti per accertare l’illecito.

La tempestiva attivazione degli Agenti del Comando di Polizia Locale ha portato così, attraverso l’individuazione dell’intestatario del veicolo utilizzato per lo “scarico”, al determinare le generalità dell’autore dello “smaltimento”, a carico del quale è stato avviato un procedimento amministrativo per il ripristino a suo carico dello stato dei luoghi ed elevata una sanzione amministrativa.

