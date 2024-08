Macabro rinvenimento a Lariano: trovato il corpo di un uomo senza vita in una casa in costruzione.

Lariano, trovato il cadavere di un uomo in un appartamento in costruzione: indagini in corso

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una casa in costruzione nella giornata di ieri, 14 agosto 2024, a Lariano, in provincia di Roma.

Sono in corso le indagini per stabilire quanto realmente accaduto e l’identità dell’uomo: al momento, si ipotizza che si tratti di un 46enne scomparso a giugno.

Disposta l’autopsia: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio