Brutto incidente su tra Segni e Colleferro: chiusa via Traiana

Dalle prime informazioni del caso, sembrerebbero essere coinvolti due mezzi, tra cui un pullman.

Di seguito, il post pubblicato dalla Polizia Locale di Segni:

“A seguito di incidente stradale, via Traiana è chiusa al traffico veicolare. Pertanto si invitano i cittadini a transitare su via Montelanico da e per Segni”.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla dinamica del sinistro; sembrerebbe essere confermata la presenza di feriti.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 18:10

I mezzi coinvolti nel sinistro sono un pullman e un carro funebre: due i feriti gravi. Necessario l’intervento di due eliambulanze, atterrate sulla Carpinetana.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio