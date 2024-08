Il tour estivo di Noemi continua e la cantautrice porterà tutta la sua carica live ad Anagni (FR); appuntamento mercoledì 21 agosto in Piazza Cavour.

Noemi ad Anagni: il tour estivo arriva nella Città dei Papi

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali; un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita.

Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. Il videoclip del singolo, diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv.

Dopo la partenza dalla Valposchiavo (Svizzera) (venerdì 3 maggio 2024, sConfini, Piazza Comunale), il tour estivo di Noemi farà tappa a Monte di Procida (NA) (mercoledì 14 agosto 2024, Molo di Acquamorta), a Tortoreto Lido (TE) (giovedì 15 agosto 2024, Lungomare Rotonda Carducci), a Lucera (FG) (venerdì 16 agosto 2024, Lucera Music Lights Festival), a Ischitella (FG) (sabato 17 agosto 2024, Estate Ischitelliana), a Francavilla Fontana (BR) (lunedì 19 agosto 2024, Piazza Giovanni XXIII), ad Anagni (FR) (mercoledì 21 agosto 2024, Piazza Cavour), a Montesilvano (PE) (giovedì 22 agosto 2024, Arena del Mare), a Livorno (sabato 24 agosto 2024, Terrazza Mascagni), ad Aiello del Friuli (UD) (sabato 31 agosto 2024, Palmanova Village), a Trasacco (AQ) (domenica 1° settembre 2024, Piazza Matteotti), a Policoro (MT) (sabato 7 settembre 2024, La Notte di Heraclea, Piazza Dante), a Cerignola (FG) (lunedì 9 settembre 2024, Piazza Duomo), a Favignana (sabato 14 settembre 2024, Piazza Madrice), a Caltanissetta (lunedì 16 settembre 2024, Settembre Nisseno, Viale Regina Margherita), a San Fratello (ME) (martedì 17 settembre 2024, Piazza Convento), a Monti (SS) (venerdì 20 settembre 2024, Spazio G. Mameli), ad Aymavilles (AO) (domenica 22 settembre 2024, Festival Musicastelle Località Ozein, 14:00), a Riccia (CB) (sabato 28 settembre 2024, Piazza Umberto I), a Ugento (LE) (domenica 29 settembre 2024, Ugento in Festa), a Cupramontana (AN) (sabato 5 ottobre 2024, Piazza Cavour), per concludersi a Poggio Imperiale (FG) (domenica 6 ottobre 2024, Piazza Imperiale). Tutte le informazioni di biglietteria sono disponibili su www.friendsandpartners.it.

Foto dal profilo Instagram di Noemi