Goletta Verde e Goletta dei Laghi, il bilancio finale nazionale di Legambiente: nel Lazio 62,5% di prelievi in mare con risultati negativi, percentuale tra le peggiori in Italia. I dettagli tramite comunicato stampa.

Il comunicato stampa

Il 13 agosto scorso, a Roma, Legambiente ha presentato il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le campagne estive sulla qualità dell’acqua di balneazione che hanno coinvolto come sempre tutta la costa laziale e i numerosissimi grandi e piccoli laghi del Lazio. Con le Golette Legambiente ha effettuato nella regione 25 prelievi nei laghi e 24 sul mare, analizzando in ciascun luogo di campionamento la presenza più o meno pesante di microrganismi di origine fecale, come prevede la norma sulla balneabilità delle acque.

Per quanto riguarda il mare del Lazio nel 62,5% dei punti di prelievo sono state individuate criticità, percentuale tra le peggiori di tutte le regioni italiane e molto più negativi della percentuale complessiva nazionale pari al 37%. Molto meglio i risultati sui laghi dove, dei 25 prelievi solo 3 hanno dato risultati negativi.

“Goletta Verde e Goletta dei Laghi hanno acceso come sempre un faro sulla qualità dell’acqua di balneazione nella nostra regione – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Non vogliamo di certo consegnare patenti di balneabilità, giudicare intere porzioni di litorale o sostituirci alle autorità scientifiche ma affiancare amministrazioni e cittadini, verso i quali ci mettiamo a disposizione per il miglioramento della qualità dell’acqua. Bisogna risolvere i problemi legati alla mancata depurazione, con politiche regionali risolute e interventi puntuali da parte dei gestori del servizio idrico: solo così è possibile aumentare tutelare ogni porzione dei nostri mari e laghi. Con la crisi climatica è sempre più evidente l’aumento della temperatura delle acque: questo vuol dire proliferazione di microrganismi inquinanti; c’è bisogno quindi di adeguare ogni impianto di depurazione a questi nuovi parametri fisici”

10 laghi monitorati con 25 prelievi, campionamenti in tutti i comuni costieri con altre 24 analisi; 5 tappe in altrettanti ambienti lacustri, 3 tappe di ormeggio della Goletta nei porti di Civitavecchia, Ostia e Gaeta; in ciascuna giornata si sono svolti incontri con amministratori, associazioni e cittadini. Oltre alla qualità delle acque, tanti i temi trattati: sostegno al campo eolico off-shore a Civitavecchia, pubblicazione del rapporto ecomafie con i numeri dei reati ambientali, scelte per un’agricoltura a basso impatto, valorizzazione delle aree protette, gestione dei rifiuti, green economy balneazione sostenibile. “Non possiamo che ringraziare i nostri uffici nazionali, i nostri circoli e volontari, imprese e amministratori che hanno costruito con noi queste belle giornate: insieme per il bel mare e gli straordinari laghi del Lazio”.

Foto di repertorio