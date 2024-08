Roma, vandalizzato il murale dedicato a Paola Egonu

Vandalizzato il murale della street artist Laika dedicato a Paola Egonu: le dichiarazioni di sdegno e condanna per un gesto tanto vergognoso.

Le dichiarazioni

“L’atto di vandalismo sull’opera che ritrae Paola Egonu è semplicemente una vergogna, un vile insulto ad una grande italiana che ha portato in cima al mondo i colori del nostro Paese e ad un’artista impegnata contro la xenofobia. È triste constatare come nel 2024 ci siano ancora razzisti prigionieri della propria ignoranza che pensano di poter riportare indietro le lancette della storia. Non succederà, ma dobbiamo essere sempre vigili a stroncare sul nascere ogni vigliacco tentativo di questo tipo“.

Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“È una vergogna l’atto vandalico e razzista sul murale raffigurante Paola Egonu a Roma. L’episodio, non isolato visti i casi di cronaca dei giorni scorsi, conferma come i problemi del razzismo e della discriminazione siano purtroppo ancora ben radicati nella nostra società. Il gesto non va quindi sottovalutato e bisogna prendere nettamente le distanze.

Mando un abbraccio alla nostra grande campionessa, Paola, che è un vanto per il nostro Paese e un esempio per tutte le bambine e i bambini che praticano sport”.

Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Per scelta, questa Redazione decide di pubblicare la foto del murale non deturpato: in evidenza la foto del murale firmato da Laika