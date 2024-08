Incidente sulla A1 nella mattinata di oggi, 13 agosto 2024, tra un’auto e un camion: traffico in tilt.

Incidente sulla A1 tra un’auto e un camion: traffico in tilt tra Ferentino e Anagni

Riportiamo di seguito l’ultimo aggiornamento di Autostrade per l’Italia:

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ferentino e Anagni, in entrambe le direzioni, il traffico non è più bloccato e si è formata una coda di 4 km con tendenza all’aumento in direzione di Roma, a causa di un tamponamento tra un’auto e un camion avvenuto all’altezza del km 607. In direzione di Napoli registriamo 4 km di coda a partire da Anagni. In alternativa, per coloro che sono diretti verso la Capitale, suggeriamo di uscire a Ferentino dopo aver percorso la SS 6 Casilina rientrare in autostrada ad Anagni. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade Per L’Italia, e tutti mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Potrebbero seguire aggiornamenti.