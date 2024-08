Vasto incendio ad Artena: Vigili del Fuoco e Protezione Civile sul posto

Di nuovo un incendio ad Artena, su via Fontana Nuova. Nel momento in cui scriviamo, poco dopo la mezzanotte del 13 agosto 2024, sono attivi Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni sulla natura delle fiamme.

Incendi ad Artena: le parole della Sindaca Carocci pubblicate su Facebook circa tre ore fa

“Oggi è il terzo giorno di incendi sul nostro territorio, in particolare su via Fontana Nuova. Sono sul luogo dell’incendio, che è ancora attivo e sotto il controllo dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di un presidio sanitario.

Questi atti mettono in serio pericolo la nostra comunità.

Vi invito alla massima precauzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti”, è quando pubblicato su Facebook dalla Sindaca di Artena.

Il post dell’associazione Protezione Civile di Valmontone Odv

“Emergenza in corso.

Attivati dalla Sala Operativa Regionale della Regione Lazio ci stiamo recando con autobotte da 14.000 litri e pickup con dotazione modulo AIB nel territorio del Comune di Artena per un vasto incendio in atto.

➡️ Seguono aggiornamenti”.

Aggiornamento delle ore 0:55

Sul posto sono attualmente presenti le squadre dei Vigili del fuoco di Colleferro e Montelanico, oltre alla Protezione civile di Artena e Valmontone. Al momento la situazione sembrerebbe essere stabile. Sì continua a monitorare l’evolversi della situazione. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Di seguito, una foto scattata dal IVkm verso le 23:15 e inviata a questa Redazione da una nostra lettrice: