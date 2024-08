Il prossimo giovedì 15 agosto saranno regolarmente aperti al pubblico, con tariffe e orari ordinari, tutti i Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale. Un’occasione, in questa giornata “insolita” da trascorrere in città, per scoprirne o riscoprirne il grande patrimonio storico-artistico, antico e contemporaneo.

Roma, i musei e i siti archeologici aperti a Ferragosto: l’elenco completo

Oltre alle collezioni permanenti, saranno regolarmente visitabili le esposizioni temporanee presenti nelle diverse sedi museali. La scelta potrà quindi ricadere sui Musei Capitolini, che ospitano, al terzo piano di Palazzo Caffarelli, la mostra Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell’arte del Rinascimento, mentre a Palazzo Clementino è allestita la mostra I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini, e a Villa Caffarelli si può osservare da vicino il monumentale Colosso di Costantino. Da non perdere, al Museo dell’Ara Pacis, la mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma, mentre nelle sale della Centrale Montemartini è ancora in corso l’esposizione sulle Architetture inabitabili. Porte aperte anche al Museo di Roma a Palazzo Braschi, dove sono esposti i due Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel, e al Museo Napoleonico, per passeggiare tra suggestioni esotiche nell’ambito della mostra Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente. La ricca offerta della Galleria d’Arte Moderna comprende due mostre, L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano e “La poesia ti guarda”. Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023), due progetti site-specific, À jour di Laura VdB Facchini e StenLex. Rinascita, e l’esposizione dell’Allieva di danza di Venanzo Crocetti. Ancora all’insegna del contemporaneo le tre esposizioni in corso al Museo di Roma in Trastevere, Claudia Peill – Oltre il presente. Archeologia del domani, Determined women. Fotografie di Angèle Etoundi Essamba e Una movida Bárbara. Fotografie di Ouka Leele. Per chi volesse coniugare una visita al museo con una passeggiata tra il verde delle ville storiche, i Musei di Villa Torlonia sono aperti con le mostre Artiste a Roma. Percorsi tra Secessione, Futurismo e Ritorno all’Ordine al Casino dei Principi e Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano alla Casina delle Civette. A Villa Borghese si potranno invece visitare il Museo Pietro Canonica, con i ritratti dei cavalli Rospigliosi dalle collezioni capitoline, e il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese con le mostre Paolo Di Capua. Natura umana e Genius Loci Ttozoi.

Sono inoltre aperti regolarmente al pubblico anche gli altri musei, quelli abitualmente ad ingresso libero, ovvero il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo delle Mura, il Museo di Casal de’ Pazzi, e quelli con ingresso a tariffazione vigente: i Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, il Casino Nobile di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia.

Anche le aree archeologiche rispetteranno l’orario ordinario: il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis (dalle 10.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), l’Area Sacra di Largo Argentina (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (dalle 9.00 alle 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). E come tutte le sere, dalle 20.40 alle 23.00 ogni 20 minuti, ci si potrà immergere nelle atmosfere dell’antica Roma imperiale con lo spettacolo multimediale itinerante Viaggio nel Foro di Cesare (www.viaggioneifori.it). Aperta anche l’area archeologica del Circo Massimo (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), dove si svolgeranno regolarmente le visite in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (dalle 17:00 alle 20:00 ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 18:50; www.circomaximoexperience.it). Aperto a orario regolare anche il sito monumentale della Villa di Massenzio, dalle 10.00 alle 16.00, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Sotto la volta stellata del Planetario di Roma si svolgeranno gli spettacoli a tema astronomico Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (alle 19.00) e Ritorno alle Stelle (alle 21.30), mentre per i bambini e le loro famiglie è in programma lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti (alle 18.00).

https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

L’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è gratuito per i possessori della Roma MIC Card, i quali potranno, invece, accedere con biglietto ridotto alla mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma (Museo dell’Ara Pacis), al Planetario, al Circo Maximo Experience e al Viaggio nel Foro di Cesare.

Informazioni e aggiornamenti: www.museiincomuneroma.it / www.sovraintendenzaroma.it

Foto di repertorio