Tragedia sulla Nettunense al km 15, nel territorio di Aprilia (LT), poco prima dell’alba di questa mattina, 12 agosto 2024: morta una ragazza di soli 19 anni in seguito ad un terribile incidente.

Tragico incidente sulla Nettunense: morta una 19enne all’alba di oggi

Stando a quanto riportato da il Messaggero, una ragazza di soli 19 anni, in viaggio su una moto, sarebbe stata colpita da un camion, il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. La giovane è stata soccorsa dagli amici, che la seguivano. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri: in corso ricerche e indagini. Per la 19enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio