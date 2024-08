Ore impegnative per la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco a causa dei vari incendi che sono divampati in diverse zone della Capitale nella giornata di ieri, 11 agosto 2024.

Incendi a Roma, la nota stampa della Protezione Civile

“La Protezione Civile di Roma Capitale è tuttora al lavoro con i volontari e i mezzi per dare supporto ai Vigili del Fuoco nel mettere in sicurezza tutti gli scenari di incendi che hanno colpito oggi molte zone della città, in particolar modo via Della Pisana, Trigoria, Viadotto della Magliana e Tor Cervara, scenari cha hanno richiesto un numero rilevante di mezzi e persone per le operazioni di spegnimento, soprattutto perché incendi principalmente di sterpaglie, alimentati dal forte vento che ha velocizzato il propagarsi delle fiamme. In particolare, per quanto riguarda l’incendio di Via della Pisana è probabilmente divampato a seguito di un macchina andata in fiamme a bordo strada.

Nella giornata di ieri, La Protezione Civile di Roma Capitale ha messo a disposizione, oltre ai mezzi per lo spegnimento in dotazione, tutti i volontari reperibili, creando quattro posti di coordinamento per ognuno degli scenari più complessi.

Nelle prossime ore, oltre a garantire il supporto ai Vigili del Fuoco per il contenimento nello spegnimento degli incendi durante la notte, il personale, i volontari e i mezzi saranno sempre allertati qualora servisse il supporto per eventuali scenari critici che potrebbero venirsi a creare dato il livello di allerta segnalato dalla protezione civile regionale relativo a domani e dopodomani.”

Lo comunica in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale.