Incidente sulla Via dei Laghi: morto un giovane di Rocca di Papa

Un terribile incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 11 agosto 2024, sulla via dei Laghi: morto un giovane infermiere di Rocca di Papa.

Terribile incidente sulla Via dei Laghi: muore un giovane infermiere

Stando alle prime informazioni del caso, sembra che il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava: l’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.

Riportiamo il messaggio di cordoglio del Sindaco.

Lutto a Rocca di Papa per la scomparsa del giovane Andrea

“Apprendo con immane dolore della scomparsa di un figlio della nostra città, avvenuta oggi in tarda mattinata e causata da un terribile incidente stradale.

Enorme è l’amarezza per una morte balorda che ha portato via il nostro concittadino Andrea Carnevali sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici.

La morte del caro Andrea priva la nostra terra di una bellissima anima.

In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città che rappresento per la tragica e prematura scomparsa del loro amato figlio.

Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al caro papà Vito, sempre in prima linea per la valorizzazione della pratica sportiva nella nostra città in qualità di Presidente della ASD Podistica Rocca di Papa, e alla mamma Lucia.

Il Sindaco, Massimiliano Calcagni”, è quanto postato dal Sindaco di Rocca di Papa sulla propria pagina Facebook.

Foto di repertorio