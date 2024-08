I giorni in prossimità di Ferragosto regalano tante occasioni per vivere la città con l’Estate Romana 2024. Sono numerosi, infatti, gli appuntamenti di musica, teatro, cinema, le mostre, gli incontri e i laboratori per grandi e bambini promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal 9 al 20 agosto , diverse le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine nonché dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” e da quelle che si sono aggiudicate il bando “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2024” – attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro, fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv).

Ecco alcuni degli appuntamenti.

MUSICA

Un percorso artistico per raccontare storie, vivere il teatro, la musica, la letteratura, la pittura e molto altro. Si conclude l’ 11 agosto la XVI edizione de I Viaggi dell’Arte, la manifestazione a cura dell’Associazione Culturale Artenova ETS e con la direzione artistica di Gino Auriuso. Tra gli ultimi appuntamenti in programma, il 9 e 10 agosto dalle 17.30 alle 19.30, nei giardini di via Lorenzo Allievi (Ponte Galeria), i docenti della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia proporranno il laboratorio per tutti Body Percussion. Una serie di esercizi eseguiti come per gioco volti a fare del proprio corpo un vero e proprio strumento musicale. Diretti e armonizzati dagli insegnanti, i partecipanti riusciranno a suonare dei piccoli brani diventando essi stessi strumenti a percussione. L’utilizzo poi della Loop Station, che riprodurrà i ritmi corporei prodotti dai bambini, permetterà di dar vita al live di una vera band, in cui si fonderanno suoni reali e digitali. Gli esercizi puntano a migliorare la coordinazione motoria e la conoscenza del proprio corpo, ma anche a socializzare divertendosi. Partecipazione libera e gratuita.

Ultime battute anche per La Grande Musica Classica sotto le Stelle, il progetto dell’Associazione Roma Tre Orchestra che ha portato la musica classica tra i viali del Parco di Tor Marancia (ingresso da largo Piero Bargellini). Nel cuore del Municipio VIII, un cartellone di concerti – due al giorno – dalla lirica al repertorio cameristico, dedicato a un pubblico di tutte le età. Il 9 agosto alle 20 è in programma il concerto La grande musica dall’antico ai giorni nostri con Alessandro Guaitolini (violoncello) e Francesco Micozzi (pianoforte) che eseguiranno brani tratti dal repertorio per violoncello e pianoforte. Il 10 agosto alle 18 a salire sul palco saranno i componenti della formazione La Musica del Vivo, associazione di artisti – Hinako Kawasaki (violino), Jacopo Feresin (pianoforte) e Gilberto Bartoloni (narrazione) – uniti al desiderio di far conoscere al vasto pubblico compositori contemporanei più o meno conosciuti quali Bela Bartok, Lili Boulanger, Martina Cavazza Preta e Manuele La Paca. Seguirà, alle 20, il concerto La grande musica tra XIX e XX secolo con la Roma Tre Orchestra accompagnata da Leonardo Spinedi (violino solista). La scaletta prevede brani di Puccini, Debussy, Menotti e Vaughan. Ingresso libero.

Fino al 7 settembre , a Villa Celimontana (via della Navicella 12), continua l’estate in musica di Village Celimontana, la rassegna organizzata da Jazz Village Roma. Tra gli artisti sul palco alle ore 22: Gegè Munari ( 9 agosto ); Mario Donatone Trio feat. Gio’ Bosco ( 10 agosto ); The Red Wagons per la serata Bevo solo Rock n Roll ( 11 agosto ); Stefano Reali (piano e voce narrante) che proporrà un Tributo ad Antonio Carlos Jobim accompagnato da Stefano Nunzi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria ( 12 agosto ); per Swing Swing Swing questa settimana sarà protagonista la Guido Giacomini Balboa Five ( 13 agosto ). La rassegna ospita, inoltre. Dal 14 al 16 agosto , il Minifestival Gipsy dedicato a Django Reinhardt. Sul palco: Gianfranco Malorgio (chitarra ritmica) con il concerto Hot Club Roma ( 14 agosto ); il Daniele Corvasce Gipsy Trio con la violinista Marjolein Mutsaerts ( 15 agosto ); il trio Django Jazz ( 16 agosto ). La programmazione prosegue con il live del Jean Sebastien Simonoviez Jazz 4et ( 17 agosto ); Roberta Vaudo & The Blue Whistles per la serata Bevo solo Rock n Roll ( 18 agosto ); atteso, inoltre, in Tributo a Chet Baker in compagnia di diversi artisti ( 19 agosto ); nuova serata del ciclo Swing Swing Swing, il 20 agosto , con l’Andrea Sbriccoli Fontana Swing 5tet. Ingresso gratuito.

Al Parco del Celio (ingresso da via del Parco del Celio), prosegue fino al 22 settembre Jazz&Image – Live @Colosseo il festival jazz a cura dell’Associazione culturale Sound&Image. Di seguito, i concerti in programma alle 21: Andy James & Jon Cowherd Sextet ( 9 e 10 agosto ); Eri Yamamoto Trio ( 11 agosto ); Pippo Matino Electric Project ft. Roger Biwandu, Flavio Boltro e Daniele Scannapieco ( 12 e 13 agosto ); Marcello Rosa Quartet in Rosa tendente al Blues ( 14 agosto ); Aires Tango 30 ( 15 agosto ); Francesco Bruno & Raynald Colom Quintet ( 16 e 17 agosto ); Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio ( 18 agosto ); Andrea Gomellini Quartet ( 19 agosto ); Peter Schueller Big Band in A tribute to Sammy Nestico ( 20 agosto ). Ingresso a pagamento; acquisto biglietto presso la biglietteria della manifestazione. Prenotazioni su prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com, chiamando allo 06.86781296 o su WhatsApp al numero 349.9770309.

Su una delle terrazze panoramiche più celebri di Roma, continua fino al 12 settembre Piazza Gianicolo, la manifestazione estiva organizzata da Scomodo in collaborazione con il Cotton Club. Tra gli appuntamenti, il 9 agosto alle 22 serata Euphoria con Velia e Jeffrey Ramirez; l’ 11 agosto , sempre alle 22, Virgilio Fraternali porta al pubblico il suo progetto Tome Soul Jazz. Ingresso libero.

Alle Terme di Caracalla, prosegue l’omaggio a Giacomo Puccini, per i 100 anni dalla scomparsa. Per il Caracalla Festival 2024, cartellone estivo del Teatro dell’Opera di Roma, ultima replica il 9 agosto alle 21 per la Tosca, il più romano dei capolavori pucciniani, che per l’occasione ha visto il progetto scenografico di Massimiliano e Doriana Fuksas, la regia di Francesco Micheli e la direzione sul podio di Antonino Fogliani. Nel ruolo del titolo, sarà sul palco Carmen Giannattasio mentre Cavaradossi è interpretato da Arsen Soghomonyan. La parte di Scarpia, invece, è di Claudio Sgura.

Ultima messa in scena, il 10 agosto alle 21, anche per la Turandot, il dramma lirico in tre atti, con musica di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. Anche questo nuovo allestimento si è avvalso del progetto scenografico di Massimiliano e Doriana Fuksas. La direzione sul podio è di Donato Renzetti mentre la regia è di Francesco Micheli che ha immaginato una Turandot dei nostri tempi, dietro alla quale c’è una hikikomori (fenomeno molto diffuso in Giappone ma non solo). Il ruolo della protagonista, per questa ultima data, è affidato a Lise Lindstrom; nella parte di Calaf, Arsen Soghomonyan. Liù è impersonata da Juliana Grigoryan; Piero Giuliacci canta l’imperatore Altoum, Alessio Cacciamani Timur. Ping, Pong e Pang sono rispettivamente interpretati da Haris Adrianos, Marcello Nardis e Marco Miglietta. Mattia Rossi, dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program dell’Opera di Roma, è impegnato nella parte di un mandarino. Come Principe di Persia c’è Giordano Massaro. In entrambe le opere, l’Orchestra e il coro, diretto da Ciro Visco, con la partecipazione della Scuola di Canto Corale, sono quelli del Teatro dell’Opera di Roma. I costumi di Giada Masi e i movimenti coreografici di Mattia Agatiello

Biglietti online su www.ticketone.it.

TEATRO E DANZA

Fino al 16 agosto , il Borgo di Ostia Antica si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con Ferragostia Antica 2024, l’VIII edizione della manifestazione a cura dell’Associazione culturale Affabulazione. Tanti eventi completamente gratuiti tra spettacoli, musica, danza, circo e visite guidate performative, per un Ferragosto di magia, arte di strada e colori. In piazza della Rocca 13, il 14 agosto alle 21 è attesa Naufraghi per scelta, performance di arte di strada e nuovo circo a cura de Los Filonautas: due talentuosi equilibristi – Valentin “L’Astronauta” e Soledad Prieto, alias “Petrovska” – si esibiranno su un sottile cavo d’acciaio, sospesi a un metro e ottanta da terra, creando uno spazio teatrale unico che mescola tecniche espressive, circensi, acrobatiche, musicali e teatrali. Si continua alle 22 con Trash and Cleaners, spettacolo di Piero Ricciardi ed Enrico Moroni che fonde teatro fisico, pantomima, clownerie e musica dal vivo. Il 15 agosto alle 21 è la volta di Soul of Nature a cura di Artemakìa: una favola acrobatica che affronta i temi ambientali con umorismo e sagacia; un mix di acrobazie, poesia e virtuosismi scritto e diretto da Milo Scotton. La serata di Ferragosto continua alle 22 con le danze africane del gruppo Konkoba, ensemble di percussioni che porterà al pubblico melodie, danze e ritmi dell’Africa Occidentale. La kermesse termina il 16 agosto con una giornata interamente dedicata alla danza. La serata prende il via alle 21 con la compagnia Così Arte che presenta Così Danzi: una serie di esibizioni di danza contemporanea interpretate da giovani artisti sulle coreografie Spuck, Acqua Salata, Falena e Per Ora. Segue, alle 22, Outdoor Dance Floor di Salvo Lombardo e Daria Greco: performance concepita per portare i balli in spazi non convenzionali, con coreografie basate su sequenze di movimento imitabili, accompagnate da un live set multimediale fatto di pulsazioni musicali, sonore e visive a cura di Federico Scettri. Dopo la performance conclusiva, il pubblico sarà invitato a prendere parte all’esperimento coreutico in prima persona. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca, per la rassegna Tor Bella Monaca Teatro Festival, il 9 agosto Blue in the face porta in scena S’amavano, la storia di Luigi (Enrico Maria Falconi, anche alla regia) e Maria (Ramona Gargano) che ruota intorno a parole non dette, gesti mai fatti, sogni disillusi: una storia divertente in cui tutti possono riconoscersi, perché l’Amore è fatto di tante cose.

Il 10 agosto , La Banda degli Onesti presenta 1, 2, 3… Stella, scritto, diretto e interpretato da Silvano Picerno. Sul palco sarà accompagnato da Elisabetta Rubini, Giorgio Zuccaro e Francesco Venturo. Cosa succederebbe se scomparisse internet in tutto il mondo? Da questa domanda prende il via una vicenda surreale, i cui protagonisti sono una coppia iper-digitale che dipende dalla tecnologia.

L’ 11 agosto , è prodotto da Sillaba lo spettacolo ispirato al classico di Melville Moby Dick | Sebbene molti abbiano tentato, scritto e diretto da Roberto Mercadini, anche in scena. Moby Dick non racconta una storia, non è un romanzo, forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi, come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Moby Dick non si può narrare, “sebbene molti abbiano tentato”.

Inizio spettacoli alle 21. Biglietti online su www.vivaticket.com.

CINEMA

Si resta nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca per il primo appuntamento di Cinema di Raccordo 2, la rassegna che porta sul grande schermo i migliori film italiani e stranieri usciti in sala negli ultimi mesi. Si parte il 20 agosto alle 21 con Gloria! diretto da Margherita Vicario. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Prosegue fino all’8 settembre Arena Garbatella, la grande sala cinematografica all’aperto, nel parco Maurizio Arena in piazza Benedetto Brin, ideata e a cura di Olivud srl. Di seguito, le pellicole proiettate alle ore 21.20: Palazzina Laf di Michele Riondino ( 9 agosto ); Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock ( 10 agosto ); l’anteprima di Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli ( 11 agosto ); Priscilla, scritto e diretto da Sofia Coppola ( 12 agosto ); Un colpo di fortuna di Woody Allen ( 13 agosto ); Flaminia di Michela Giraud ( 14 agosto ); Un altro Ferragosto di Paolo Virzì ( 15 agosto ); l’anteprima de La vita accanto diretto da Marco Tullio Giordana ( 16 agosto ); Inside Out 2 di Kelsey Mann ( 17 agosto ); Wonka di Paula King ( 18 agosto ); Il caso Goldman di Cédric Kahn ( 19 agosto ); The Holdovers di Alexander Payne ( 20 agosto ). Biglietti online su www.2tickets.it. L’arena aderisce all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura che propone tutti i film italiani ed europei al prezzo ridotto di € 3,50.

Nel quartiere Esquilino, all’interno dei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II, fino al 15 settembre continua la programmazione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la storica arena cinematografica all’aperto a cura di ANEC LAZIO, giunta alla XXIV edizione. Alle rassegne e proiezioni dei migliori film dell’ultima stagione cinematografica, partecipano anche diversi ospiti d’eccezione. In programma: Marcello mio di Christophe Honoré ( 9 agosto ); Tatami di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv ( 10 agosto ); Back to black di Sam Taylor-Johnson ( 11 agosto ); Hit Man – Killer per Caso di Richard Linklater ( 12 agosto ); Deadpool & Wolverine di Shawn Levy ( 13 agosto ); Un colpo di fortuna di Woody Allen ( 14 agosto ); Un altro Ferragosto di Paolo Virzì ( 15 agosto ); Gloria! Di Margherita Vicario ( 16 agosto alle 21.15); Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock ( 17 agosto alle 21.15); The Holdovers di Alexander Payne ( 18 agosto alle 21.15). Tranne dove diversamente indicato, inizio proiezioni alle ore 21.30. Biglietti disponibili online su www.cinevillageroma.it e www.vivispettacolo.it.

Nel Municipio XII, in largo Alessandrina Ravizza, fino all’8 settembre il CineVillage Monteverde, l’arena organizzata da Agis Lazio srl, prosegue con la sua proposta di film di successo usciti recentemente nelle sale, arricchiti da incontri con personalità del cinema. Novità di quest’anno: Il cinema in cuffia, per vivere un’esperienza immersiva a livello sonoro con un audio di alta qualità. A ogni spettacolo, gli spettatori ricevono una cuffia bluetooth, che viene poi ritirata e igienizzata dallo staff. Di seguito, le proiezioni in cartellone: Flaminia di Michela Giraud ( 9 agosto ); Oppenheimer di Christopher Nolan ( 10 agosto ); Io Capitano di Matteo Garrone ( 11 agosto ); Inside Out 2 di Kelsey Mann ( 12 agosto ); Tutti tranne te di Will Gluck ( 13 agosto ); Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos ( 14 agosto ); C’era una volta in Bhutan di Pawo Choying Dorji ( 15 agosto ); The Fall Guy di David Leitch ( 16 agosto alle 21.15); The Old Oak di Ken Loach ( 17 agosto alle 21.15); Deadpool & Wolverine di Shawn Levy ( 18 agosto alle 21.15). Tranne dove diversamente indicato, inizio proiezioni alle ore 21.30. Biglietti disponibili online su www.cinevillageroma.it e www.vivispettacolo.it.

Presso il Teatro all’aperto Ettore Scola, la grande arena immersa nel Parco di Villa Borghese, prosegue la programmazione estiva della Casa del Cinema a cura della Fondazione Cinema per Roma: ogni giorno, una proiezione a ingresso gratuito nell’ambito di interessanti rassegne. Fino al 23 agosto , è in programma Summer Tales, una serie di titoli ambientati nel corso dell’estate. Di seguito, i film in cartellone: Morte a Venezia di Luchino Visconti ( 9 agosto ); The Seven Year Itch di Billy Wilder ( 10 agosto ; v.o.s.); Io non ho paura di Gabriele Salvatores ( 11 agosto ); Bergman Island di Mia Hansen-Løve ( 12 agosto ; v.o.s.); Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio ( 15 agosto ); Estate Violenta di Valerio Zurlini ( 19 agosto ); Moonrise Kingdom di Wes Anderson ( 20 agosto ; v.o.s.).

Continua fino al 1° settembre Vite straordinarie, il ciclo di film che ricostruiscono le vicende pubbliche e private di personaggi unici che hanno fatto la storia dell’arte, della cultura e della politica. Queste le proiezioni: Hitchcock di Sacha Gervasi ( 12 agosto ; v.o.s.); Saving Mr. Banks di John Lee Hancock ( 13 agosto ; v.o.s.); Elizabeth diretto da Shekhar Kapur ( 16 agosto ; v.o.s.); The Queen di Stephen Frears ( 17 agosto ; v.o.s.); The Iron Lady di Phyllida Lloyd ( 18 agosto ; v.o.s.).

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info e programmi completi su www.casadelcinema.it.

Al Nuovo Cinema Aquila, sono in arrivo: Fremont, film drammatico diretto da Babak Jalali, e il cinese Il mistero scorre sul fiume di Shujun Wei, in selezione ufficiale al Festival di Cannes. È ancora in sala, inoltre, la versione restaurata di Quarto Potere, il capolavoro del 1941 diretto da Orson Welles. Tutte le pellicole sono proiettate in versione originale sottotitolata in italiano. Programmazione completa disponibile su www.cinemaaquila.it.

ARTE

Negli spazi del Mattatoio di Roma proseguono fino al 25 agosto le due mostre in corso. Nel Padiglione 9a, L’alba che aspettavo. Portogallo, 25 aprile 1974 – Immagini di una rivoluzione proposta e presentata dall’Ambasciata del Portogallo in Italia, promossa da Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, con il Camões, I. P., il Ministero della Cultura del Portogallo e curata da Alessandra Mauro con Contrasto. Attraverso circa 100 fotografie di grandi autori portoghesi, italiani e internazionali, filmati d’epoca, installazioni video e wallpaper, l’esposizione ripercorre, a 50 anni di distanza, gli eventi della “rivoluzione dei garofani”. Nel Padiglione 9b, Serafino Maiorano. ANIMO SOS.PESO, prima antologica dedicata all’artista, a cura di Ada Lombardi, con oltre cento tra le sue opere più rappresentative realizzate a partire dalla metà degli anni Ottanta.

Entrambe le esposizioni sono a ingresso libero e visitabili dal martedì alla domenica ore 11-20; chiuso lunedì (ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura).

Al Palazzo Esposizioni Roma proseguono ancora le mostre attualmente in corso. A partire dal progetto espositivo MATERIAE, a cura di Laura González Flores, che fino al 6 ottobre presenta le opere dell’artista messicano Javier Marín, scultore, disegnatore e pittore che da oltre 30 anni rende omaggio alla cultura e alla storia dell’arte italiana, contaminando i temi di ispirazione preispanica con forme e linguaggi propri del manierismo toscano e del barocco romano. Nello spazio espositivo di via Nazionale è presentata la produzione più recente di Marín (35 opere), incentrata sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sul tema della sostenibilità ambientale. Un’altra sezione della mostra è allestita invece presso il Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano.

Continua invece fino al 25 agosto Expodemic, la II edizione del Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri a Roma, a cura di Lorenzo Benedetti con la collaborazione di Francesca Campana. La mostra racconta lo stretto legame tra la nascita e lo sviluppo delle esposizioni e la storia delle accademie, sia attraverso il coinvolgimento di artisti stranieri attualmente residenti sia con documenti storici.

È ancora visitabile fino al 1° settembre , la mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, promossa da Roma Capitale, ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e realizzata in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti.

Orari mostre: dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Negli spazi museali del MACRO, proseguono fino al 25 agosto tutte le mostre in corso. Da non perdere Il sospetto del paradiso, prima esposizione dedicata da un’istituzione museale a Patrizia Cavalli (Todi, 1947 – Roma, 2022), figura cardine della poesia italiana del secondo Novecento. In mostra, oltre 200 fotografie di Lorenzo Castore scattate nella sua casa romana e una selezione di dattiloscritti e manoscritti insieme a diversi progetti editoriali che l’hanno vista collaborare con artisti visivi. Viene, inoltre, mostrato il processo impiegato dalla Cavalli per l’annotazione, costruzione, limatura e pubblicazione delle poesie. Il pubblico, infine, potrà ascoltare le parole della Cavalli nel video di Gianni Barcelloni dalla serie Il navigatore. Ritratti di scrittori.

E poi ancora la mostra Autoritratto al lavoro, prima grande mostra antologica dedicata dal museo all’artista romana Elisabetta Benassi, della quale vengono ripercorsi oltre venti anni della sua produzione, giustapponendo lavori storici dei primi anni Duemila, a opere recenti e a tre nuove produzioni realizzate appositamente per l’occasione.

Si segnala infine che, per motivi tecnici, al momento non sono aperte al pubblico le mostre Accelerazione di Stefano Tamburini e HYbr:ID di Alva Noto.

Tutte le esposizioni sono visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 60 minuti prima della chiusura. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative all’insegna dell’arte e della cultura promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala il ritorno degli appuntamenti di Luci su Massenzio: ogni sabato sera di agosto, fino alle 22 (ultimo ingresso alle 21.30), si potrà visitare l’area archeologica, con la suggestiva illuminazione del nuovo impianto, e partecipare alle iniziative in programma. Inoltre, proprio alla Villa di Massenzio, il 12 agosto si concluderanno gli eventi dedicati allo spettacolo delle stelle cadenti: a partire dalle ore 21 e fino alle ore 24 (ultimo ingresso alle 23), sul prato del Circo di Massenzio si potrà assistere alla proiezione su grande schermo delle tracce delle stelle cadenti e delle immagini in diretta della Luna. La serata si concluderà con l’osservazione del cielo stellato a occhio nudo con la guida degli astronomi del Planetario di Roma.

Per tutte le sere del mese di agosto da non perdere anche lo spettacolo multimediale Viaggio nel Foro di Cesare (dalle ore 20.40 alle 23) durante il quale i visitatori potranno rivivere l’emozione di quella che doveva essere la vita quotidiana nell’epoca d’oro dell’Impero, accompagnati dalla straordinaria voce narrante di Piero Angela e da filmati e videomapping che ricostruiscono l’attuale area archeologica così come si presentava nell’antica Roma. Lo spettacolo, fruibile in otto lingue, con la narrazione ascoltabile in cuffia, si snoda lungo un percorso che attraversa il Foro di Traiano, raggiunge il Foro di Cesare e dai resti dell’imponente Tempio di Venere arriva fino alla Curia Romana. Inoltre, nei fine settimana estivi, tutti i venerdì, sabato e domenica dal 9 agosto al 22 settembre , sarà disponibile un nuovo biglietto unico integrato che, oltre allo spettacolo multimediale, consentirà la visita alle Domus Romane di Palazzo Valentini. Un’occasione unica per visitare due luoghi dell’antica Roma collegati tra loro da una storia millenaria. Biglietti acquistabili sui siti www.viaggioneifori.it e www.palazzovalentini.it.

Proseguono, con l’orario estivo, anche le visite guidate al Bunker e rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee situate sotto il Casino Nobile e realizzate durante la Seconda guerra mondiale, riaperte al pubblico con un nuovo allestimento multimediale immersivo. Si potrà prenotare la visita (per i singoli, in lingua italiana) il 10 e 17 agosto alle 10 e l’ 11 e 18 agosto alle 17. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti ad appuntamento). Info e acquisto biglietti: www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visita-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa-torlonia.

Da non perdere gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che, per il pubblico adulto, propone: il nuovo spettacolo Quando cadono le stelle ( 10 e 13 agosto alle 21.30); Una dorata cupola di stelle ( 10 e 18 agosto alle 19; 16 agosto alle 21.30); From Earth to the Universe (in inglese il 13, 16 e 20 agosto alle 18); La Notte stellata ( 17 e 20 agosto alle 19); Ecologia cosmica: figli delle stelle custodi della Terra ( 13 agosto alle 19); Ritorno alle Stelle ( 11 e 16 agosto alle 19; 14, 15 e 20 agosto alle 21.30); Interstellari – Il viaggio delle sonde Voyager ( 14 e 15 agosto alle 19; 18 agosto alle 21.30); Space Opera ( 14 agosto alle 18). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

KIDS

Al Parco di Tor Marancia (ingresso da largo Piero Bargellini), per il progetto La Grande Musica Classica sotto le Stelle a cura dell’Associazione Roma Tre Orchestra, di seguito gli ultimi appuntamenti dedicati al giovane pubblico. Il 9 agosto alle 18, la pianista Isabella Ricci sarà protagonista de La grande musica per i più piccoli: scopriamo il pianoforte: un’occasione, per bambine e bambini, di scoprire come sia fatto materialmente questo strumento e provare a leggere qualche piccolo estratto dalle musiche che verranno eseguite. Il programma della manifestazione si chiude l’ 11 agosto , sempre alle 18, con La grande musica per i più piccoli: scopriamo il corno. Andrea Puccetti (corno), Giacomo Sermoneta (violino) e Jacopo Petrucci (pianoforte) eseguiranno il Trio per violino, corno e pianoforte in mi bemolle maggiore op. 40 di Brahms e quattro brevi pezzi di Koechlin; nel corso del concerto, Puccetti scenderà tra i piccoli spettatori per spiegare loro come sia fatto un corno e farne scoprire caratteristiche e curiosità. Ingresso libero.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolte ai bambini e alle famiglie, il 10, 15 e 18 agosto alle 18 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre l’ 11 e 17 agosto Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Vita da stella (ore 18) e Accade tra le stelle (ore 21.30).

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

INCROCI ARTISTICI

Nell’ambito di Ferragostia Antica 2024, l’VIII edizione della manifestazione proposta dall’Associazione culturale Affabulazione, sono in programma una serie di visite guidate performative alla scoperta del Borgo di Ostia Antica, a cura di Visit Ostia Antica APS. Il 9 agosto alle 17 e alle 18.30, è in calendario La torre e il suo fiume, apertura straordinaria della Tor Boacciana che offrirà l’opportunità di ammirare questo straordinario manufatto, la cui parte superiore risale al XII secolo e che probabilmente corrisponde alla “turris pulcherrima sed solitaria” avvistata da Riccardo Cuor di Leone durante la Terza Crociata nel 1190. La visita, condotta da una guida turistica abilitata, sarà arricchita dalla performance di due attori che farà rivivere la storia del sito (partenza da Parco Pallotta, via della Martinica 177).

Il 10 e 11 agosto , sempre alle 17 e alle 18.30, da non perdere Le mura raccontano!: partendo dal moderno Parco dei Ravennati (via Gesualdo 18), una guida turistica e due attori condurranno il pubblico alla scoperta di antiche tracce di strade, tombe e acquedotti nascosti per secoli sotto l’abitato rinascimentale, andando dal mausoleo – recentemente scoperto fuori dal fossato del castello – fino ai resti dell’acquedotto che riforniva l’antica città di Ostia.

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail ferragostia.visite@gmail.com.

L’ 11 agosto , ultima giornata della XVI edizione de I Viaggi dell’Arte, a cura dell’Associazione Culturale Artenova ETS e con la direzione artistica di Gino Auriuso, dalle 17.30, appuntamento al Parco Tevere Magliana (ingresso da via Foiano della Chiana) per la Festa finale della manifestazione. Un pomeriggio pensato per tutti, in particolare per gli anziani, in cui saranno realizzate, sotto forma di gioco, tutte le attività laboratoriali della kermesse. I partecipanti, soprattutto i più piccoli, inviteranno le loro famiglie, principalmente i nonni, a realizzare insieme i lavori con le tecniche che hanno appreso nel corso dei laboratori. Un’occasione per mettere a confronto generazioni diverse attraverso attività ludico-creative condivise. Partecipazione libera e gratuita.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Per gli iscritti alla Rete delle Biblioteche di Roma, si segnala che per tutta l’estate sarà attiva un’Edicola digitale dalla quale accedere a una vasta collezione di periodici, riviste e quotidiani locali, nazionali e internazionali di 90 paesi in 40 lingue diverse. Il servizio è fruibile attraverso la piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine) e distribuito da PressReader. Disponibile previo accesso sul portale delle Biblioteche tramite nome utente e password. Tutte le info su www.bibliotechediroma.it/opac/article/edicola-digitale/card-mlol.