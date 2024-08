Nella giornata del 3 agosto scorso, la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, in servizio di vigilanza autostradale sull’A1, prima dell’uscita per Cassino procedeva al controllo di un carro attrezzi trasportante un veicolo CADILLAC Modello Miller Meteor identico a quello della nota serie dei film americani “Ghostbusters – acchiappa fantasmi”.

A1, in giro con la Cadillac di Ghostbusters: multa e sequestro. L’intervento della Stradale di Frosinone

La pattuglia accertava che il trasporto avveniva in maniera irregolare ovvero il conducente del carro attrezzi poteva effettuare il trasporto di merci proprie (conto proprio) mentre in realtà stava effettuando il trasporto di questa autovettura per conto di un altro soggetto (conto terzi), senza avere i titoli autorizzativi necessari ed obbligatori.

Il tutto si concretizzava in diverse sanzioni amministrative per un totale di € 4560, con il ritiro della patente di guida, il fermo del veicolo della durata di 3 mesi ed il sequestro amministrativo della merce trasportata, ovvero l’autovettura Ghostbusters ai fini della confisca.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.