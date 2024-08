Spaccio di droga a Sora: arrestato un 20enne

Nella serata di ieri il personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Sora ha tratto in arresto un giovane sorano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

Gli operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati in uno specifico servizio antidroga, con l’ausilio di una unità cinofila specializzata, l’attività di Polizia Giudiziaria ha portato ad effettuare alcune verifiche su un giovane, sono state infatti effettuate perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di rinvenire, in un locale in disuso nella disponibilità dell’arrestato, un tempo adibito a pizzeria, un importante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Hashish, oltre che materiale da confezionamento, 2 bilancini di precisione e denaro contante.

Il ventenne, privo di precedenti di Polizia, su disposizione del P. M. di turno, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.