Lutto a Colleferro per la scomparsa del signor Pietro Della Rosa: si terranno domani, 9 agosto 2024, i funerali.

Riportiamo di seguito il messaggio di cordoglio del primo cittadino, Pierluigi Sanna.

“La scomparsa di Pietro Della Rosa ci ha colti davvero di sorpresa.

Pietro era prima di tutto un amico, figlio del grande Sindaco Biagio, era stato a sua volta consigliere comunale negli anni settanta, un uomo buono e mite, simpatico e gioioso, sempre preoccupato che Colleferro avesse il meglio e fosse considerata.

Membro del “cenobio”, tante volte ci siamo confrontati con lui sulle questioni della città con franchezza e sempre con un invito da parte sua a occuparmi anche delle cose più piccole, oltre che delle grandi.

Una grande perdita per cui mi unisco al dolore della famiglia a nome della città. Domani alle 14 arriverà il feretro in Santa Barbara affinché si possa rivolgere a Pietro l’ultimo saluto, per poi celebrare le esequie alle ore 15.

Un velo di grande tristezza sta su di noi”, è quanto pubblicato dal Sindaco di Colleferro sulla propria pagina Facebook.

