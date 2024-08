Espressione Natura, la seconda edizione: ecco tutti i dettagli dai volontari dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV.

I dettagli sull’evento

I volontari della associazione ambientalista “Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV” in collaborazione dell’associazione “Terra Nostra APS” sono ospiti presso la Sala Mescita della Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi (FR), per la seconda edizione della mostra “Espressione Natura” che terminerà il 31 ottobre 2024.

Gli orari di ingresso sono i seguenti: 8:00-12:00 / 15:30-19:30.

La passione per la Natura, sempre presente nella loro quotidianità, diventa sempre più importante in un mondo che spesso si dimentica dell’importanza della stessa.

Basta accendere la tv, sintonizzarsi ad una stazione radio, oppure, aprire un giornale, ed ecco che le notizie negative prevalgono in maniera spaventosa quasi a farci dimenticare di quanta bellezza la stessa Madre Terra ci offre e quanto sia importante per la nostra stessa vita.

Da questa semplice riflessione e dalle costanti azioni di salvaguardia ambientale, che puntualmente i volontari dell’associazione pongono in essere, ne nasce anche la volontà per alcuni di essi a realizzare una mostra delle proprie opere (pittura, scultura e fotografia), con il proposito di poter comunicare la stessa bellezza che ci circonda e creare spunti di riflessione.

Le opere esposte sono un breve riassunto di un percorso finalizzato sia alla riflessione che all’informazione sull’importanza della cura e del rispetto per la Natura.

Per la scultura e pittura su ceramica con tecnica del terzo fuoco scandinavo, espone l’artista Corina Proietti che con le proprie creazioni rappresenta “AMAZÔNIA – Colori e Popoli” ; per le sculture in legno Fabrizio Perinelli, artista autodidatta che sin da piccolo, nel corso degli anni ha sempre cercato di valorizzare ogni residuo ligneo in stato di abbandono, espone la serie di alcune delle sue opere d’arte “Oltre l’Invisibile” impreziosite dai suoi messaggi; mentre per la fotografia, il fotografo Bruno Fontana, anch’egli autodidatta, espone la rappresentazione di un evento vissuto al quale ha poi legato una serie di immagini frutto della fantasia visiva “Il Viaggio Oltre la Mente con gli Occhi di un Bambino” legata all’interpretazione delle forme secondo una visione in chiave di pareidolia , per poi concludere con alcuni scatti delle bellezze di fauna e flora .

Tornando alle attività svolte dai volontari della associazione “Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV“ , in questo anno, grazie alla volontà, qualità e determinazione del nuovo Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Incocciati che è alla guida dell’Ente Regionale “Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”, la Riserva Naturale del Lago di Canterno sta vivendo una vera e propria rivoluzione in positivo con lavori atti a colmare gran parte delle carenze pregresse, e l’associazione, ha avuto la possibilità di collaborare con l’Ente Parco in un’area designata dove i volontari effettuano opere di manutenzione del verde, di pulizia, di monitoraggio delle specie di avifauna presenti nella Riserva Naturale, monitoraggio e censimento delle alberature , organizzazione di passeggiate, pratiche di birdwatching, giornate ecologiche e didattiche. Nell’anno 2021 (con il prezioso aiuto dell’ornitologo dott. Ermanno De Pisi), dopo lunghe sedute di appostamento i volontari sono stati testimoni della prima stanzialità e riproduzione di una nuova specie di ardeidi: l’Airone Guardabuoi, che va ad aggiungersi a quelle già presenti. Pubblicazione U.D.I. 46: 134-137 (2021)

Non si nasconde che molteplici sono le cause che compromettono il mantenimento della Biodiversità in questo luogo, ed è proprio per questo che i volontari di “Fare Verde Fiuggi ODV”, oltre ad avere fiducia nelle azioni del nuovo Commissario, cercano comunque, anche attraverso questo evento espositivo, di informare e sensibilizzare quante più persone per unirsi ai volontari nelle azioni di tutela della Biodiversità presente nella Garzaia, luogo di nidificazione di diverse specie di avifauna, tra cui (svasso maggiore, airone cenerino, folaga, airone guardabuoi, garzetta ed altre specie di avifauna). Questo luogo di riproduzione è presente proprio all’interno dell’ultimo lembo di territorio del Comune di Fiuggi, è la Garzaia più alta in quota del Lazio e prezioso scrigno di Biodiversità.

Il luogo scelto per l’esposizione delle rappresentazioni artistiche torna ad essere la prestigiosa “Sala Mescita” della Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi (FR), gentilmente concessa dalla società Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A.

Ringraziamo il dott. Marco Camplone amministratore delegato, la dott.ssa Federica Trinti responsabile laboratorio e qualità, ed il dott. Tonino Ricci direttore delle Terme per la loro gentilezza ed accoglienza.

Quale luogo migliore per invitare alla meditazione verso Madre Natura?

Per concludere, la Natura e l’Arte, convivono in simbiosi, perché come la natura crea, così anche l’essere umano che ne è parte integrante, nel suo piccolo ha bisogno di esprimersi come facevano i suoi antenati…

Natura ed Arte, un connubio inscindibile delle due Anime che fanno parte della stessa Vita.