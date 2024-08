Giallo a Centocelle: bimba di soli 10 mesi trovata senza vita in un appartamento

È giallo a Roma: una bimba di soli 10 mesi è stata ritrovata senza vita all’interno di un appartamento in zona Centocelle.

Stando alle prime informazioni del caso, l’allarme è stato lanciato dai genitori della piccola. All’arrivo dei soccorritori, la casa era a soqquadro. Inutile ogni tentativo di soccorso: per la bimba non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia di Stato: indagini in corso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio