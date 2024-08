Dalle ore 15:45 circa di oggi, 6 agosto 2024, tre squadre VVF e due Autobotti sono impegnate sul Grande Raccordo Anulare km 54 altezza uscita Laurentina per un vasto incendio di sterpaglie.

Incendio sterpaglie uscita Laurentina: chiuso tratto sul Gra. Vigili del Fuoco sul posto

L’incendio ha causato la chiusura del traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia.

Intervento tuttora in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Roma, altro incendio di sterpaglie: intervengono ancora i Vigili del Fuoco

Dalle ore 15:00 circa, due squadre VVF e due Autobotti sono impegnate per un vasto incendio di vegetazione in Via Commendatore Azelio Marsicola.

È stato richiesto l’intervento del DOS per coordinare le operazioni di spegnimento, in ausilio anche due moduli antincendio.