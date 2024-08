Per incidente temporaneamente chiusa la strada statale 156 “dei Monti Lepini” al km 37,850 a Sezze, in provincia di Latina, a causa di un incidente.

Incidente sulla Monti Lepini in provincia di Latina: un morto. Strada chiusa

Per cause in corso di accertamento, un veicolo ha impattato contro un mezzo del personale Anas, privo di personale a bordo fermo in corsia di emergenza, l’autista è deceduto.

Sul posto sono presenti il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Foto di repertorio