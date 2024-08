Ragazzo di 22 anni vittima di un incidente a Zante: “Valerio può tornare in Italia”

Valerio, il giovane che lo scorso 1° agosto ha avuto in incidente sull’isola di Zante, in Grecia, potrà tornare in Italia entro la fine della settimana, grazie all’intervento delle autorità italiane: la notizia è stata confermata dalla madre che aveva condiviso l’appello sul proprio profilo Facebook.

“Valerio può tornare in Italia”: ecco cosa è successo al giovane a Zante, in Grecia

Il 22enne ha avuto un brutto incidente con il quad sull’isola greca ed è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Agios Savvas, ad Atene. All’appello diffuso dalla madre del giovane aveva risposto anche l’Amministrazione comunale di Marino, con un post di cui riportiamo il testo integrale.

Il post dell’Amministrazione comunale di Marino

L’Amministrazione comunale ha risposto all’appello della signora Ilaria, concittadina, che ha chiesto aiuto dopo il grave incidente in quad che, lo scorso 1° agosto, ha visto coinvolto il figlio Valerio di ventidue anni in Grecia.

Il ragazzo, che lavora qui a Marino in una palestra, è in condizioni cliniche gravi. La signora Ilaria ha chiesto fin da subito aiuto al Governo e in particolare alla Farnesina e a tutte le altre istituzioni che possono intervenire direttamente e/o indirettamente per poter trasportare Valerio in Italia, e continuare a garantirgli le migliori cure possibili anche con la vicinanza della sua famiglia. L’Ambasciata d’Italia in Grecia si è attivata fin da subito per la migliore assistenza e supporto possibile alla mamma e continuando ad essere presente come punto di riferimento fino a quando non sarà possibile il trasferimento. Alcuni delegati dell’Ambasciata si sono recati anche personalmente in visita presso l’ospedale dove il ragazzo è ricoverato.

Il primo cittadino Stefano Cecchi si è fin da subito attivato e messo a disposizione, queste le sue parole: “Accogliamo la preoccupazione della signora Ilaria che vuole garantire a Valerio tutte le cure possibili. Purtroppo al momento il ragazzo non è clinicamente trasportabile ma la mamma è disposta a tutto, come assumersi tutte le responsabilità legali ed economiche e, da genitore, posso solo immaginare la sua angoscia. Ho fin da subito contattato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione insieme al suo staff, e con cui sono in contatto per rimanere aggiornato, così come ho parlato con la signora Ilaria confermando la mia disponibilità nel cercare le soluzioni possibili per il trasferimento appena questo sarà sanitariamente possibile e mettendoci a disposizione come Amministrazione comunale sia in termini economici, che per la promozione di una eventuale raccolta fondi, laddove si rendesse necessaria, per sopperire alle spese di trasporto. Auspico ovviamente che le condizioni di Valerio possano nel frattempo migliorare e voglio inviare a Valerio e alla sua mamma tutto il calore che moltissimi cittadini stanno manifestando nei loro confronti”, è quanto pubblicato su Facebook.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio