Omicidio nella notte di oggi, 5 agosto 2024, a Pontecorvo, in provincia di Frosinone: ucciso un ragazzo di soli 24 anni.

Omicidio a Pontecorvo, ragazzo ucciso a coltellate: indagini in corso. Ecco una prima ricostruzione della vicenda

Stando alle prime informazioni del caso, un ragazzo di 24 anni è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite. Il fatto è accaduto verso le 2:30.

Indagini in corso: i Carabinieri sono al lavoro per individuare il responsabile. Secondo quanto riportato da il Messaggero, un giovane sarebbe stato portato in caserma e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.