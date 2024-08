Brutto incidente a Terracina: morto un centauro

A causa di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 4 agosto 2024, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 7 “Via Appia”, al km 92,000 all’altezza di Terracina, in provincia di Latina.

Brutto incidente a Terracina tra un mezzo pesante e una moto: morto il centauro. Strada chiusa: la situazione

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e una moto il cui conducente è deceduto. Istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Al momento non si hanno altre informazioni sulla dinamica del sinistro e sull’identità della vittima: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio