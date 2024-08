Controlli e sequestri di droga a Roma: arrestate 12 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, arrestando altre 12 persone, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cui 700g di shaboo, 14 g di cocaina, 6 g di crack, 2 g di marijuana, un 1,5 kg di hashish, 8 g di ketamina e 23 g di eroina oltre a quasi 4.800 euro di denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite.

METRO LAURENTINA, HASHISH PER LA SERATA

Nello specifico, nel quartiere Giuliano Dalmata, in largo delle vittime delle Foibe Istriane, i Carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato in flagranza un 25enne romano fermato e controllato d’iniziativa nei pressi della fermata metropolitana Laurentina, poiché trovato in compagnia di un altro ragazzo il quale successivamente controllato è stato trovato in possesso di 0,7 g di hashish e pertanto è stato segnalato al Prefetto, poiché assuntore di sostanze stupefacenti. Mentre il 25enne a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 43 g della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per il taglio della sostanza psicotropa.

TORPIGNATTARA – AI DOMICILIARI CON CIRCA 7 KG DI HASHISH E MARIJUANA

Invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, in via Oreste Salomone, nell’omonimo quartiere hanno arrestato un 50enne serbo, già noto alle forze dell’ordine che, nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari, durante il controllo presso il domicilio finalizzato a verificare il rispetto delle restrizioni imposte, i Carabinieri insospettiti dal forte odore di stupefacente fuoriuscire dall’abitazione e dall’atteggiamento nervoso assunto dall’uomo durante il controllo hanno deciso di effettuare un controllo approfondito perquisendo l’appartamento, e pertanto i militari sono riusciti a rinvenire e a sequestrare circa 6,30 kg di hashish già suddivisi in 50 panetti e circa 213 involucri, nonché un chilo di marijuana suddivisa in 66 involucri, materiale per il confezionamento, tre bilancini di precisione, un dispositivo jammer e circa 650 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

TALENTI – IN AUTO CON DOSI DI COCAINA E CRACK

I Carabinieri di Monte Sacro hanno arrestato un 60enne romano in via Renato Fucini, dopo essere stato trovato alla guida di un’autovettura in possesso 4 dosi di cocaina, 15 dosi di crack e 490 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.

SPACCIO A PONTE SISTO

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno notato un’insolita attività di un 27enne originario del Marocco nei pressi di ponte Sisto mentre si avvicinava ripetutamente a giovani turisti. Fermato dai militari, ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina e hashish lanciandole sulla banchina del fiume Tevere. La droga è stata recuperata e sequestrata, mentre l’uomo è stato trovato in possesso di 65 euro in banconote di piccolo taglio, anch’esse ritenute provento di attività illecita.

QUARTICCIOLO

Al Quarticciolo, invece, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, grazie a delle specifiche attività antidroga, hanno arrestato in viale Palmiro Togliatti un tunisino di 18 anni, senza fissa dimora, sorpreso a seguito di un servizio di appostamento, cedere diverse dosi di sostanze stupefacenti ad acquirenti prelevando le dosi da un nascondiglio ricavato in una buca nel terreno. Pertanto i Carabinieri hanno subito bloccato il 18enne e hanno perquisito il luogo di occultamento dello stupefacente, dove hanno rinvenuto 36 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 10 g e la somma contante di 200 euro, ritenuto il provento dell’attività illecita.

Sempre i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, questa volta i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 18enne romano, sorpreso sempre nel quartiere Quarticciolo mentre cedeva una dose di stupefacente ad un acquirente, prelevando le dosi da un nascondiglio ricavato in una pianta. Perquisito il giovane e il luogo di occultamento i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ben 17 dosi di crack pronte per essere vendute e circa 160 euro.

DA PIAZZA BOLOGNA A VIALE MARCONI – SPACCIAVANO AGLI UNIVERSITARI, 1 KG DI HASHISH SEQUESTRATO E 3 ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto della criminalità predatoria hanno arrestato tre persone due uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 30. Dopo aver intrapreso un servizio di pedinamento, i Carabinieri giunti in viale Marconi, nei pressi della fermata metropolitana “Marconi”, hanno sorpreso e quindi bloccato un 30enne poiché era stato notato mentre cedeva in cambio di denaro 5 g di hashish, ad un acquirente studente italiano che, dopo essere stato identificato è stato segnalato in via amministrativa al Prefetto, poiché assuntore di sostanze stupefacenti. A seguito della perquisizione personale il 30enne è stato trovato in possesso di ulteriori 120 g della medesima sostanza. La perquisizione si è poi estesa presso l’abitazione dell’uomo dove i Carabinieri hanno riscontrato la presenza della 22enne, convivente dell’uomo e hanno rinvenuto e sequestrato un chilo di hashish, già suddivisi in involucri. Gli ulteriori accertamenti eseguiti dai militari hanno permesso di risalire ad una seconda abitazione riconducibile al 30enne, dove al suo interno i Carabinieri hanno sorpreso un uomo di 23 anni, trovato in possesso di 230 g di hashish e un bilancino di precisione. Per questo motivo i tre indagati sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio

SAN LORENZO – COCAINA PER LA MOVIDA

In via Tiburtina, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo hanno arrestato un cittadino marocchino di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente. Immediatamente bloccato i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità ulteriori 9 involucri della medesima sostanza, nonché la somma contante di 465 euro.

PIGNETO – DROGA PER LO SBALLO

Nel quartiere “Pigneto” i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino cinese di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, che a seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di 8 g di ketamina, più di mezzo chilo di shaboo, e la somma contante di quasi 3 mila euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita. Durante le fasi di identificazione, l’uomo per sfuggire al controllo ha fornito false generalità e tentato di corrompere i Carabinieri offrendo loro del denaro per essere rilasciato, e pertanto per questi motivi è stato anche denunciato.

CENTOCELLE – LA VECCHIA EROINA DA FUMARE

Nel quartiere “Centocelle”, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno sorpreso e arrestato un cittadino di 45 anni, originario della provincia dell’Aquila, che a seguito di un controllo d’iniziativa in via Casilina i Carabinieri lo hanno notato a bordo della propria autovettura in compagnia di un altro uomo. Alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga e gettare dal finestrino un involucro contenente 23 g di eroina, poi recuperati. Prontamente raggiunti, il 45enne è stato bloccato mentre il complice, tutt’ora ricercato ha fatto perdere le proprie tracce.

AURELIA ANTICA – NON SI FERMA ALL’ALT PER NASCONDERE DOSI DI SHABOO

In via Aurelia Antica, un 29 enne romano, già noto alle forze dell’ordine, nonostante i Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta gli avessero più volte intimato l’alt, poiché sorpreso a bordo di uno scooter poi risultato rubato, ha tentato la fuga effettuando svariate manovre spericolate, prima di essere poi bloccato definitivamente in via dei Torriani. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare oltre al veicolo, anche 3 involucri di shaboo e la somma contante di 245 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

É importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.