A1, incidente tra Valmontone e Anagni: 12 km di coda

Alle ore 16:20 circa di oggi, 2 agosto 2024, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e Anagni in direzione Napoli, si è verificato un incidente all’altezza del km 595+500.

Incidente tra Anagni e Valmontone, code di 12 km. La situazione

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento l’incidente risulta essere risolto: il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 12 km di coda.

Agli utenti in transito diretti verso Napoli, si consiglia di imboccare la D19 Diramazione Roma Sud per uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Anagni.

Foto di repertorio