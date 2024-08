Valmontone, sospensione idrica martedì 6 agosto: i dettagli riportati dalla pagina Facebook del Comune.

Info e dettagli

Acea Ato2 comunica che, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare l’efficienza del servizio e per completare un progetto infrastrutturale di grande importanza per la comunità, ovvero i lavori della nuova conduttura di corso Garibaldi, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone di Valmontone, dalle ore 16.00 di martedì 6 agosto alle ore 13.00 del 07 agosto.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: Centro storico, via Prato della Madonna, via Colle Ospedale, via della Tota, via Bettino Craxi, via del Giardino, via della Passeggiata, largo Fantozzi, vicolo del Broglio, via Casilina, via Giacomo Matteotti, via S. Antonio ed eventuali zone limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini, Acea Ato2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte che resterà in stazionamento presso:

piazza Umberto Pilozzi

via Casilina angolo via Craxi

via S. Antonio

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Foto di repertorio