PayPal, la lista delle molteplici opportunità di utilizzo

I progressi tecnologici sono all’ordine del giorno e se pensiamo a com’era il mondo trent’anni fa e a com’è oggi, ci accorgiamo delle enormi differenze. Questo riguarda qualsiasi ambito, compreso quello dei pagamenti. Attualmente, infatti, grazie ai tantissimi metodi di pagamento online che abbiamo a disposizione possiamo pagare per vie digitali quello che vogliamo, risparmiando così tempo e fatica. In questo senso PayPal, piattaforma lanciata ufficialmente nel 1998, è stata una delle prime aziende ad aver rivoluzionato questo campo. Gli utenti registrati, infatti, hanno la possibilità di effettuare delle transazioni e di ricevere denaro mediante un indirizzo email e una password, o alternativamente attraverso il proprio numero di cellulare e il codice PIN.

L’utilizzo di PayPal nel settore del gioco online

Tra i tantissimi settori che permettono l’utilizzo di PayPal come sistema di pagamento troviamo senza ombra di dubbio quello del gioco online. Paypal, infatti, viene utilizzato anche da alcune piattaforme di gioco digitale come modalità, per l’appunto, per effettuare transazioni. Qui, ad esempio, è consultabile una lista di siti con Paypal, ossia di Paypal casinò, che consentono di depositare utilizzando questo metodo di pagamento. La lista è stata elaborata dal più famoso portale di comparazione iGaming in Italia, di conseguenza un’autentica garanzia di qualità. Del resto, quando parliamo di PayPal parliamo di un’azienda capace di elaborare transazioni in 25 valute differenti e in più di 200 mercati, motivo per il quale possiamo dire che sia ormai arrivata a livelli inimmaginabili. In più, oltre all’opportunità di adoperarlo in qualsiasi ambito e campo commerciale, per gli utenti che ne usufruiscono in Italia, che ad oggi sono circa dieci milioni, c’è la possibilità di trasferire del denaro. Per sfruttare questa funzione, infatti, c’è semplicemente bisogno dell’indirizzo email della persona interessata, alla quale deve essere inviato il denaro.

Quali sono le funzionalità di PayPal

Tra i più grandi vantaggi che riguardano PayPal, inoltre, non rientrano solo ed esclusivamente la maggior accessibilità e comodità, ma anche e soprattutto il fatto che si può adoperare per pagare veramente qualsiasi cosa. Oltre al campo del gioco e dell’intrattenimento, possiamo pagarci il biglietto per il treno, l’abbigliamento, la prenotazione di un viaggio e tante altre cose ancora. Inoltre, non dimentichiamoci l’opportunità di gestire abbonamenti, raccogliere fondi per i propri progetti ed inviare denaro a livello internazionale. Insomma, le funzionalità di PayPal sono tantissime e ci permettono di muoverci sul web in qualunque senso e in qualsiasi direzione.

L’aspetto relativo alla sicurezza e i principali vantaggi di PayPal

In un mondo insidioso come quello di Internet, risulta essere fondamentale per gli utenti registrati su PayPal navigare sul web e pagare i vari prodotti in totale sicurezza. La crescita della digitalizzazione, sulla quale in Italia si sta lavorando tanto sia nelle grandi che nelle piccole realtà, ha anche dei contro e delle insidie, non solo dei pro. Considerati i tanti attacchi hacker mirati a rubare i dati personali dei navigatori su Internet, PayPal ha messo in piedi un sistema per il quale è necessario inserire semplicemente la propria email, senza l’ulteriore bisogno di condividere altri tipi di dati e di informazioni. Le attività di monitoraggio di PayPal, inoltre, sono costanti ed efficienti, mirate ad evitare a tutti i costi frodi, email di phishing o furti di identità. Un altro aspetto molto importante legato alla sicurezza garantita da PayPal è quello relativo alla protezione degli acquisti, che permette ai propri clienti di tutelarsi nel caso in cui dovessero andare incontro ad un articolo non consegnato, ad uno le cui caratteristiche non corrispondono a quelle evidenziate al momento della vendita e ad uno consegnato già rotto. In questi casi, infatti, PayPal si mobilita nell’immediato per rimborsare al cliente sia il costo del prodotto che quello della spedizione.