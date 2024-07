Artena. Evade dai domiciliari…per andare a fare un aperitivo

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 39enne di Artena, sottoposto agli arresti domiciliari, gravemente indiziato del reato di evasione.

Artena, l’intervento dei Carabinieri

L’uomo sarebbe dovuto stare a casa, ai domiciliari, invece è andato a bere un aperitivo al bar e ha importunato gli avventori che hanno segnalato il suo comportamento al 112.

Sul posto è giunta tempestivamente una pattuglia Carabinieri del Radiomobile di Colleferro che ha arrestato per evasione il 39enne. I militari, entrati nel locale per verificare la segnalazione degli avventori, hanno riconosciuto il 39enne che, ha ammesso di aver violato la misura cautelare, ragion per cui è stato prima condotto in caserma e poi, successivamente presso le camere di sicurezza della Stazione di Velletri.

Questa mattina, il 39enne è comparso dinanzi al Giudice del Tribunale veliterno ed è stato condannato con rito abbreviato a 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ritornando a casa, ai domiciliari, per scontare la pena della precedente condanna.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.