Roma e provincia, 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco da questa mattina

Da questa mattina sono circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma e provincia, particolarmente intensa l’attività legata allo spegnimento di differenti tipologie di incendi oltre agli interventi di soccorso e di altro genere.

Proseguono le operazioni di spegnimento di bosco e sterpaglie nella zona di Cesano e Campagnano, cosí come in zona Castel Madama e su Via della Serpentara.

Al momento, il numero di incendi totali dalle ore 8.00 di questa mattina è di 60, circa. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio