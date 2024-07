Controlli straordinari a Cassino: un arresto per droga

Proseguono nella provincia di Frosinone i controlli straordinari sul territorio disposti dal Questore Dott. Domenico Condello, per garantire un sempre maggiore livello di sicurezza reale e percepita come tale dalla collettività.

Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato a Cassino: un arresto per droga

Nel pomeriggio del 26 luglio, è stato disposto un imponente servizio operativo della Polizia di Stato con la finalità di prevenire e contrastare i reati di natura predatoria, con particolare riferimento a rapine e furti in abitazione, nonché quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre al personale del Commissariato di Cassino hanno operato equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed i Cinofili di Nettuno.

Sono stati effettuati posti di controllo in diversi punti strategici della città e delle zone limitrofe, nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle attività delinquenziali, attenzionando altresì le maggiori arterie viarie, spesso utilizzate come vie di fuga dopo la commissione di reati di natura predatoria.

E’ stata verificata la regolarità di 30 veicoli, mentre le persone identificate sono state 67.

Un uomo è stato arrestato in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente mdma-ecstasi, suddivisa in 18 pasticche e mezzo.

Il soggetto è stato associato alla locale casa circondariale, a disposizione dell’A.G.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.