Amaseno, svolta con successo la campagna di microchippatura gratuita

Nella giornata del 27 luglio, presso il campo sportivo di Amaseno (FR), i volontari dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV hanno svolto con successo la campagna di microchippatura gratuita come da protocollo della Regione Lazio.

I dettagli sull’evento, ecco come è andata la giornata del 27 luglio: il racconto dei volontari dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV

Difatti, gli stessi, oltre ad organizzare la giornata di microchippattura, hanno svolto il servizio di assistenza al Veterinario dott. Corrado Falcidia della ASL Veterinaria di Frosinone che nell’arco temporale tra le ore 9.00 e le ore 13.45 ha effettuato la microchippatura a 24 cani.

Il successo di questa giornata è stato determinato non solo dall’impegno dei volontari dell’associazione che ne hanno richiesto la fattibilità, ma soprattutto dai componenti della famiglia del sig. Bruno De Propsperis, che, oltre ad essere soci dell’associazione, in precedenza con l’associazione “Anche Io Esisto” hanno svolto una grande azione di sensibilizzazione sul territorio sia per la microchippatura che per le adozioni dei cani abbandonati. Pertanto, il numero di soli 24 cani è veramente da ritenersi un grande successo, come lo è stato per la Famiglia De Prosperis portare in visita nel territorio della città di Amaseno i volontari della Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV e far loro notare l’assenza del fenomeno di randagismo.

Infine si ringrazia: La Regione Lazio, il Veterinario dott. Corrado Falcidia, la Famiglia De Prosperis, gli abitanti della Città di Amaseno e lo staff della “ I Love Bufala” che non ci ha fatto mancare di certo, la propria ospitalità.

E’ stata una giornata molto calda, ma ce l’abbiamo fatta!!!

E non poteva passare inosservato il magico “Leo”, fedele compagno di viaggio del suo Angelo Custode.