I Carabinieri della Stazione Lariano hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, un 20enne, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lariano, spaccio all’interno del Parco della Memoria: denunciato un 20enne. I controlli dei Carabinieri, ecco tutti i dettagli

I fatti si sono verificati nella notte all’interno del Parco della Memoria di Lariano, intitolato lo scorso anno a “Roberta Rina Calò”, dove i Carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, che spesso coinvolge anche minori.

Nel corso di un mirato servizio perlustrativo, i Carabinieri hanno notato all’interno del parco un uomo che ha assunto un atteggiamento particolarmente nervoso quando ha visto transitare la pattuglia dei Carabinieri. A quel punto, i militari hanno deciso di controllare il giovane e lo hanno trovato in possesso di 35 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish suddivise in dosi, pronte per essere vendute, insieme a 320 euro in contanti.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Velletri e dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.