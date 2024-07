Due imponenti incendi a Roma dal tardo pomeriggio di oggi, 28 luglio 2024. A darne notizia, con le raccomandazioni del caso, è il portale ufficiale di Roma Capitale, di cui riportiamo la nota stampa integrale.

Fiamme a Ponte Mammolo e a Cesano dal tardo pomeriggio di oggi: evacuate diverse abitazioni. La situazione

Dal tardo pomeriggio di oggi due incendi di vaste proporzioni stanno interessando la zona di Ponte Mammolo e quella di Cesano.

A Ponte Mammolo sono prontamente intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento.

L’incendio sta interessando sterpaglie, vegetazione e alcuni rifiuti. La Sala operativa di Roma Capitale ha chiesto ad ARPA Lazio il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell’aria e si ribadiscono le raccomandazioni di autoprotezione, invitando sempre le persone ad allontanarsi dai luoghi dove si sviluppano incendi e di non sostare nelle prossimità degli stessi.

Cautelativamente sono state evacuate circa 40 persone dalle abitazioni e delle strutture ricettive poste in prossimità dell’area. La Protezione civile di Roma Capitale supporta il lavoro dei Vigili del Fuoco, garantendo la continuità di rifornimento di acqua per lo spegnimento, mentre i volontari proteggono le abitazioni e le zone di interfaccia non potendo spegnere la parte nella quale bruciano sterpaglie rifiuti e materiali di incerta consistenza.

I possessori di case aventi terrazzi e balconi prospicienti il fronte del fuoco, devono ritirare tende e cose infiammabili collocate all’esterno, anche se le fiamme appaiono distanti. In caso di fumo persistente o maleodorante, vanno chiuse finestre e non attivati i climatizzatori a presa diretta esterna. Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e della Protezione civile.

Situazione complessa anche a Cesano dove tutti i mezzi di spegnimento aerei sono in volo ed è stato chiesto anche il supporto di due canadair. Evacuate precauzionalmente una ventina di persone mentre, da terra, sono disposti a protezione delle abitazioni, VVFF e Protezione civile.

Per maggiori informazioni chiamare la Sala Coordinamento e Intervento Operativo del Dipartimento di Roma Capitale, attiva 24 ore al giorno 7 giorni su 7 ai numeri 800 854 854 oppure al 06 6710 9200.

Fonte: Roma Capitale

Foto di repertorio