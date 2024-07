Ha quasi dell’incredibile l’episodio che si è verificato attorno alle 14 di venerdì 26 luglio, nel porto di Brindisi. Un’auto, Bmw 218, è finita in mare scomparendo nelle acque sotto gli occhi di decine di persone, il proprietario compreso, dopo che era stata parcheggiata dimenticando di inserire il freno a mano.

È accaduto attorno alle 14 di venerdì 26 luglio, nel porto di Brindisi, nei pressi del palazzo Montenegro

Nulla hanno potuto i presenti fare per evitarlo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e personale della Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno allertato i sommozzatori di Bari per il recupero del veicolo che si è adagiato a una profondità di sei metri. I fatti si sono verificati all’altezza del palazzo Montenegro, in piazza San Teodoro, sul lungomare Regina Margherita.

Da quanto raccontano alcuni testimoni il proprietario era in un ristorante nelle vicinanze, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano. L’auto, che era stata parcheggiata nella parte finale di via Montenegro, è scivolata in mare nell’arco di pochi minuti, per fortuna senza travolgere altre persone. In quella zona la banchina del porto la strada è leggermente in discesa. L’auto è scivolata in mare. Sul posto, anche agenti della Polizia locale e della Sezione volanti della questura di Brindisi.

Questa non è la prima volta che si verifica un incidente del genere. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questi incidenti suggeriscono la necessità di considerare l’installazione di misure di sicurezza aggiuntive per evitare situazioni simili in futuro.

Ecco il video disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=f3q789&jd=1