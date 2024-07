Ex Casa del Fascio: recuperato l’immobile del Demanio dello Stato

Ieri mattina pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del XI Gruppo Marconi, sono intervenute in via Portuense al civico 549, per un incendio che ha interessato il piano terra dello stabile denominato “ex Casa del Fascio” .

Ecco tutti i dettagli

Dopo aver liberato gran parte degli alloggi occupati abusivamente e denunciato 7 persone negli scorsi mesi, dando seguito ad un’ordinanza del Sindaco, ieri gli agenti hanno potuto portare a termine le operazioni di recupero dell’immobile, liberando i due alloggi ancora occupati. A seguito delle incendio sviluppatosi nell’ambiente magazzino, che di fatto ha reso inagibile la palazzina, è stato possibile allontanare i 4 occupanti, a cui è stata offerta assistenza alloggiativa da parte dei servizi sociali, poi accertata solo da un cittadino di 75 anni.

Non vi erano minori all’interno.

Il Demanio dello Stato, tornato ora in possesso della struttura, potrà così procedere a metterlo in sicurezza per le successive opere di ristrutturazione.