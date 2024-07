A.T.E.R. Latina assume 6 figure professionali: le info

Come viene riportato da Lavoro Facile, A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, ha indetto due concorsi per l’assunzione di 6 figure professionali da impiegare part-time nell’area amministrativa (3 posti) e tecnica (3 posti) per l’attuazione dei progetti finalizzati nell’ambito del PNRR. Per l’area amministrativa il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola superiore di durata quinquennale.

I dettagli dell’offerta di lavoro

Per l’area tecnica è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma quinquennale di geometra o di perito industriale in edilizia o costruzioni, ambiente e territorio; laurea triennale in ingegneria civile ed ambientale, scienze dell’architettura, scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell’edilizia; laurea magistrale architettura del paesaggio, architettura e ingegneria edile architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, scienze della natura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; laurea specialistica in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura e ingegneria edile, architettura del paesaggi.

Il contratto individuale potrà essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi, rinnovabile o prorogabile anche per una durata diversa da quella iniziale per non più di una volta, comunque nei limiti della durata di attuazione del progetto.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 12 agosto attraverso il portale del reclutamento InPA (per accedere alla piattaforma è richiesto il possesso di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDas). È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Per leggere il testo integrale dei bandi con i riferimenti per inviare subito la candidatura clicca qui.

Eventuali ulteriori informazioni inerenti il concorso possono essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@aterlatina.it.