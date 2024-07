Paura nel tardo pomeriggio di ieri, 24 luglio 2024, nella metro a Roma: un uomo avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino.

Paura a Roma: spray al peperoncino in metro, indagini in corso. Si tratta forse di un borseggiatore

Stando a quanto riportato dall’Ansa, il fatto è avvenuto alla fermata Barberini: diverse le segnalazioni dei passeggeri che hanno indicato un uomo, poi datosi alla fuga.

Sul posto è intervenuta la polizia: sono in corso le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: alcuni testimoni hanno dichiarato che a spruzzare lo spray sarebbe stato un borseggiatore, che così si sarebbe guadagnato la fuga dopo uno scippo. Il servizio non è stato sospeso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio