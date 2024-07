Alle ore 04:00 circa di questa mattina, 25 luglio 2024, due squadre VVF e due autobotti sono intervenute presso il comune di Castel Gandolfo in Via Spiaggia del lago, per l’incendio di un ristorante, con struttura in legno, andato completamente bruciato.

Castel Gandolfo, fiamme in un ristorante: locale distrutto. L’ intervento dei VVF

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Esplosione di una cabina elettrica: intervengono i Vigili del fuoco dalle 5:30

Dalle ore 05:30 circa, la Squadra VVF 1/A delle sede centrale, sta intervenendo in Via Sicilia, a seguito di un’esplosione di una cabina elettrica all’interno della struttura.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Polizia di Stato e ACEA Elettrica sul posto per quanto di loro competenza.