A seguito di segnalazioni pervenute in merito all’occupazione illecita di una via comunale, la Polizia Locale è intervenuta per ristabilire l’ordine e la legalità.

Velletri, rimosso parcheggio abusivo: la Polizia Locale ripristina la normale viabilità

Infatti, una porzione di via Lello da Velletri era stata trasformata in un parcheggio privato, installando paletti abusivi. Tale comportamento ha causato disagio tra i residenti.

La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente per verificare la situazione e accertata l’occupazione abusiva, per il tramite degli Uffici comunali, gli agenti hanno provveduto a rimuovere i paletti installati senza autorizzazione, restituendo la strada al suo uso pubblico e garantendo il libero accesso a tutti i cittadini.

“L’occupazione illecita di beni pubblici è un atto inaccettabile che colpisce l’intera comunità”. – Ha dichiarato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella – “L’Amministrazione è orgogliosa del lavoro svolto dalla Polizia Locale. Inoltre, ringrazio i cittadini per la collaborazione e la tempestiva segnalazione”.