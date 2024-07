Tanta paura a Cassino oggi, 24 luglio 2024: un uomo è stato investito sulla Casilina, nel tratto che collega la Città Martire a Cervaro.

Cassino, uomo investito sulla Casilina: è in codice rosso. L’incidente poco dopo le 12:00 di oggi

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno: l’ uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso: spetterà ora alle Forze dell’Ordine ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio