Velletri candidata a “Capitale Italiana del Libro 2025”

Velletri è tra le 20 città italiane candidate al prestigioso titolo di “Capitale Italiana del Libro 2025”.

La candidatura

Questa candidatura rappresenta un passo significativo per la nostra comunità e riflette l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione della cultura attraverso le nostre biblioteche e i libri.

Il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale mira a potenziare l’accesso alla cultura con un focus particolare sulle biblioteche veliterne.

In caso di vittoria del bando, sarà attivata nella biblioteca comunale una serie di postazioni informatiche avanzate. Queste postazioni saranno attrezzate per facilitare la fruizione di libri digitali, audiolibri e altre risorse culturali in formato digitale, rendendo il materiale accessibile anche agli utenti con difficoltà visive, psicomotorie e altre condizioni di diversità.

Oltre alla tecnologia digitale, il progetto prevede un significativo incremento del patrimonio librario cartaceo, includendo libri in braille e tattili, testi in Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) e materiali specifici per persone con difficoltà di lettura.

Questo arricchimento del patrimonio librario intende rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, fornendo strumenti utili alle famiglie e agli operatori professionali coinvolti. In aggiunta, sarà acquistata una selezione di testi in lingua straniera, tenendo conto delle principali comunità linguistiche di immigrati presenti sul territorio. Questo progetto mira a favorire l’integrazione e a promuovere una maggiore inclusione culturale.

Inoltre, sempre nel caso in cui il bando venisse vinto dalla Città di Velletri, per garantire un servizio di alta qualità, l’Amministrazione ha pianificato attività formative e di aggiornamento per il personale bibliotecario e per tutti coloro che operano nel settore del libro, della biblioteconomia, dell’editoria e dell’organizzazione di eventi culturali.

Inoltre, verranno attivati corsi per volontari dedicati alla lettura espressiva ad alta voce. I volontari, una volta formati, contribuiranno a diffondere la passione per la lettura, portando i libri in luoghi meno accessibili e a persone che necessitano di supporto. L’obiettivo finale di questa candidatura è coadiuvare e rafforzare il processo di diffusione della lettura, specialmente negli ambienti e nei settori sociali più svantaggiati, rispondendo a ogni richiesta o necessità.

“Il nostro è un progetto ambizioso, che rappresenta una sfida verso l’innovazione e la diffusione della cultura libraria. Ci auguriamo di vincere il bando e di guadagnarci il titolo di Capitale Italiana del Libro 2025”. – Ha dichiarato il Vicesindaco, nonché Assessore alla Cultura, Chiara Ercoli.