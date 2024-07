Tanta paura nel pomeriggio di ieri, 21 luglio 2024, a Sperlonga, a causa di un incidente in mare che ha visto coinvolti due fratelli di 12 e 15 anni.

Incidente in mare a Sperlonga: paura per due fratelli di 12 e 15 anni, elitrasportati a Roma. Ecco cosa è successo

Stando a quanto riportato dall’Ansa, i due ragazzini si trovavano su un gommoncino, trainato da un’altra imbarcazione quando la corda che univa i due natanti si sarebbe spezzata.

Uno dei fratelli sarebbe stato colpito violentemente alla testa dall’estremità della corda, mentre l’altro ha riportato una frattura ad una gamba. Per loro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, che li ha portati a Roma. Le condizioni dei due ragazzi non sarebbero gravi. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Foto di repertorio