Malamovida nella Capitale: chiuso un locale a Trastevere, multati diversi minimarket

Sono circa 150 le violazioni riscontrate degli agenti nell’ambito dei controlli su attività commerciali e locali pubblici: dalla musica ad alto volume all’errato conferimento di rifiuti, dalle occupazioni abusive di suolo pubblico al mancato rispetto delle disposizioni anti alcol e alle irregolarità nelle strutture ricettive.

Una decina i mini market sanzionati dagli agenti per esser stati trovati aperti dopo gli orari consentiti. Durante le verifiche, in zona Trastevere, il personale del I Gruppo Centro Storico ha chiuso un locale già sanzionato in passato per somministrazione abusiva, dando esecuzione ad una determinazione del I Municipio.

Molta attenzione è stata posta anche sul versante della sicurezza stradale nell’arco del week-end, con oltre 600 violazioni al codice della strada riscontrate e 4 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza dal personale della Polizia Locale impegnato sul territorio.

