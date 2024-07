Le indagini svolte dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno permesso di rintracciare in brevissimo tempo l’autovettura che, venerdì pomeriggio in Viale Palmiro Togliatti all’intersezione con Via Casilina, si era scontrata con un motociclo, per poi fuggire, lasciando a terra una persona ferita, trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

Viale Palmiro Togliatti, fugge dopo un incidente lasciando a terra una persona ferita: 32enne denunciata dalla Polizia Locale

La pattuglia, intervenuta sul luogo dei fatti, aveva subito avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo tutti gli elementi utili al rintraccio del mezzo datosi alla fuga: una Smart che, nell’arco di poche ore, veniva individuata dagli operanti nel territorio del V Municipio.

Appurata la compatibilità dei danni rilevati sull’auto con il sinistro, la stessa veniva posta sotto sequestro. A seguito degli ulteriori accertamenti gli agenti risalivano al proprietario del veicolo, nonché alla presunta conducente che, sentita sotto pressione, si è presentata presso gli uffici del Gruppo ammettendo le proprie responsabilità.

Nei confronti della donna, 32enne italiana, è scattata la denuncia per fuga ed omissione di soccorso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.