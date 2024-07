Artena. Nasconde in casa sostanze dopanti: arrestato un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Artena, all’esito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno arrestato un 44enne di Artena gravemente indiziato di detenzione di sostanze dopanti e anabolizzanti.

Artena, l’intervento dei Carabinieri

Nello specifico, il 44enne deteneva all’interno della sua abitazione circa 250 confezioni di farmaci con effetto dopante idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Le sostanze sono state sequestrate dai Carabinieri, invece, per il 44enne è scattato l’arresto in flagranza e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà presso le aule dibattimentali del Tribunale di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.