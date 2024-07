Dalle 11:35 circa di oggi, 19 luglio 2024, la S.O. ha inviato diverse squadre VVF, per un grosso incendio di colture, sviluppatosi in prossimità della via Nettunense, in territorio di pertinenza del comune di Lanuvio.

Lanuvio, vasto incendio di colture: intervengono i Vigili del Fuoco dalla tarda mattinata di oggi

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme alimentate dal vento si sono poi propagate, bruciando diversi alberi da frutta e repentinamente raggiunto un terreno di proprietà della società nazionale Terna, interessato ad impianti fotovoltaici.

L’intervento dei soccorritori vvf e della P. C. ha limitato gravi danni agli impianti.