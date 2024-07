Amazon Italia Transport, sindacati Roma e Lazio: “Firmato importante verbale sull’organizzazione del lavoro”

“Abbiamo sottoscritto con Amazon Italia Transport un verbale di accordo per i lavoratori delle quattro Delivery Station laziali: l’intesa introduce importanti novità in materia di organizzazione e orario di lavoro, con meccanismi di flessibilità che facilitano il work-life balance. Si tratta di un passo in avanti che è motivo di soddisfazione, perché va incontro alle esigenze dei dipendenti e al contempo getta le basi per un confronto strutturato in materia di Relazioni industriali a livello regionale”.

È quanto si legge in una nota della Filt-Cgil di Roma e del Lazio, Fit-Cisl Lazio e Uiltrasporti Lazio, in cui si aggiunge che””nello specifico, sarà più facile e più regolamentata, ad esempio, la possibilità per i lavoratori di anticipare o cambiare un turno o un giorno di riposo: elementi su cui è importante sviluppare una cultura concertativa e non oppositiva e che possono cambiare in meglio la qualità della vita delle persone”.

“Finalmente – si conclude nella nota – si sta aprendo un percorso di analisi e di confronto sui territori che non può che migliorare la conoscenza delle reali problematiche esistenti, generando procedure di negoziazione piu snelle e basate sull’ascolto”.