Lazio, disservizi treni regionali. Cosentino (AVS): I pendolari dovrebbero essere risarciti

DISSERVIZI E DISAGI TRENI REGIONALI: COSENTINO (AVS): I PENDOLARI ANDREBBERO RISARCITI: QUESTA NON E’ VITA

I servizi di trasporto pubblico regionale su rotaia peggiorano sempre di più e noi cittadini e cittadine siamo ostaggi dei ritardi continui e delle cancellazioni che passano ormai come notizia solo quando si verificano congiunzioni che colpiscono più linee contemporaneamente. Lunedì è stata la volta della Roma Lido, della Roma Nettuno e della Roma Cassino.

I fondi del PNRR e quelli per il Giubileo sono un’occasione irripetibile che la Regione ha sprecato per dare una svolta al sistema di collegamenti con la Capitale e per fare qualcosa di concreto per migliorare la qualità della nostra vita quotidiana invece che provvedere ai soliti interventi spot qua e là sparsi per il territorio. – così il segretario regionale di Sinistra Italiana Danilo Cosentino in una nota.

Le autostrade ei porti crocieristici sono solo un’immensa perdita di tempo e soldi che non ripagheranno le persone del tempo perso sulle banchine, dello stress e di pezzi di vita buttati ogni santo giorno per andare e tornare dal lavoro.

Questo stato di cose è il paradigma del fallimento della politica. Sinistra Italiana e AVS si battono da anni perchè passi un progetto organico di una metropolitana veloce che colleghi le province alla Capitale in maniera efficace collegando tra loro le linee frammentate e raddoppiando i binari unici, causa principale dei ritardi. Ma evidentemente non è un progetto che conviene a certa politica e ai soliti grandi costruttori.